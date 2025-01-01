В МЧС Прикамья предупредили об усилении ветра 7 мая Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС — подразделением ФГБУ «Уральское УГМС», 7 мая в Прикамье ожидается усиление ветра до 15 м/с.

В связи с вероятными сильными порывами ветра рекомендуется проявлять осторожность и не приближаться к деревьям и непрочным сооружениям. Также не рекомендуется оставлять автомобили вблизи данных объектов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи. В случае неполадок в электросети необходимо отключить все электроприборы и соблюдать правила противопожарной безопасности.

Для вызова экстренных служб нужно звонить «01» (со стационарного аппарата) или «101», «112» (с мобильного). Звонок бесплатный.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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