Жители прикамского посёлка пожаловались на сроки подключения домов к газу Поделиться Твитнуть

Верещагинская районная прокуратура Пермского края, отреагировав на обращения жителей посёлка Зюкайка, проверила соблюдение законодательных норм в сфере ЖКХ.

В жалобах указывалось, что сроки подключения газового оборудования домов к газораспределительной сети в рамках программы догазификации не соблюдаются. В ряде случаев проверка подтвердила справедливость претензий.

Как сообщает Единый портал прокуратуры Российской Федерации, в результате проверки в адрес филиала ресурсоснабжающей компании было направлено представление, после рассмотрения которого газовое оборудование заявителей было подключено. Пуск газа в дома осуществлён.

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