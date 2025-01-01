Погиб 23-летний мастер спорта по самбо и дзюдо из Пермского края Артём Рожков Поделиться Твитнуть

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В возрасте 23 лет погиб Артём Рожков, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, родом из Пермского края. Об этом сообщили представители спортивного комплекса МГТУ им. Баумана, где он тренировался.

По информации perm.aif.ru, юноша рос в Чернушке и, как и его братья, занимался дзюдо в местной федерации. После окончания школы №1 им. Котловых Артём поступил в МГТУ им. Баумана и переехал в Москву, чтобы продолжать развиваться в спорте.

Как рассказал старший брат погибшего, осенью 2024 года Артём Рожков в течение одного месяца успешно выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем и по дзюдо. За время своей спортивной карьеры завоёвывал призовые места на соревнованиях в Пермском крае, становился призёром московских и победителем всероссийских первенств.

О кончине молодого человека сообщили в спортивных организациях Чернушки и Москвы, а также в его родной школе. Прощание с Артёмом Рожковым состоялось 30 апреля.





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