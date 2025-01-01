В Перми накануне Дня Победы частично перекроют движение в Закамске Ограничение введут на двух улицах 8 мая Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На этой неделе, 8 мая, в Кировском районе Перми с 12:00 до 16:00 закроют движение транспорта на двух главных улицах — Кировоградской и Ласьвинской. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса по Пермскому краю.

В частности, на ул. Кировоградской ограничат движение на участке от ул. Федосеева до ул. Адмирала Нахимова, а на ул. Ласьвинской — от ул. Закамской до ул. Кировоградской.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что временное закрытие связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

Всех автомобилистов призвали с пониманием отнестись временным неудобствам и планировать маршрут поездок.

Напомним, ранее стало известно о перекрытии движения в центре Перми в связи с праздничными событиями.

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