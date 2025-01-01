В Перми 7 и 8 мая перекроют движение в центре В эти дни состоится торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В пресс-службе краевого Минтранса сообщили об ограничении движения на нескольких центральных улицах Перми 7 и 8 мая в связи с проведением торжественной акции «Поклонимся великим тем годам», которая приурочена к 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 19:00 7 мая до 13:00 8 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

— на чётной и нечётной стороне Комсомольского проспекта — от Коминтерна до Белинского;

— на Комсомольском площади;

— на улице Белинского — от Пионерской до площади Карла Маркса;

— на площади Карла Маркса;

— на улице Сибирской — от площади Карла Маркса до Пушкина;

— на улице Полины Осипенко — от 25 Октября до Сибирской;

— на улице Пушкина — от Сибирской до Николая Островского;

— на улице Николая Островского — от Пушкина до Достоевского;

— на улице Достоевского — от Николая Островского до Парковой;

— на улице Парковой — от Достоевского до ул. Ленина;

— на Северной дамбе от Ленина до Уральской).

На следующий день, 8 мая, с 10:00 до 12:00 закроют проезд для транспорта на тех же улицах.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края отметили, что ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время торжественных мероприятий.

В пресс-службе Минтранса Прикамья просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут своих поездок.

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