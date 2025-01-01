В Перми 7 и 8 мая перекроют движение в центре
В эти дни состоится торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы
В пресс-службе краевого Минтранса сообщили об ограничении движения на нескольких центральных улицах Перми 7 и 8 мая в связи с проведением торжественной акции «Поклонимся великим тем годам», которая приурочена к 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
С 19:00 7 мая до 13:00 8 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
На следующий день, 8 мая, с 10:00 до 12:00 закроют проезд для транспорта на тех же улицах.
В Центре безопасности дорожного движения Пермского края отметили, что ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время торжественных мероприятий.
В пресс-службе Минтранса Прикамья просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут своих поездок.
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