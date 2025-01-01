Алёна Бронникова Следком проводит проверку после пожара с двумя погибшими в Прикамье В ведомстве назвали предварительную причину происшествия Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту гибели двоих человек на пожаре в Карагайском округе Прикамья. Возгорание произошло днём 6 мая в частном доме.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1961 г.р. Предварительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнём», — сообщают в пресс-службе ведомства.

В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. Чтобы установить причины возникновения пожара и гибели людей, специалисты назначают необходимые судебные экспертизы. На основании результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал «Новый компаньон», пожар произошёл в доме по ул. Берёзовой в д. Новоодинцово. Сообщение поступило в 10:44, огонь был ликвидирован в 11:28. Общая площадь возгорания составила 162 кв. м.

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