На пожаре в Прикамье погибли два человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 6 мая в д. Новоодинцово (Карагайский МО Пермского края) произошёл пожар. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС, уточнив, что очаг возгорания находился на ул. Берёзовой. Сообщение о происшествии поступило в дежурную диспетчерскую службу по номеру «01» в 10:44.

На место инцидента были оперативно направлены 26 специалистов и 11 единиц техники, в том числе 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

По прибытии первого подразделения пожарных было установлено, что пламенем охвачены два одноэтажных жилых дома с прилегающими хозяйственными постройками. Из-за интенсивности огня не было возможности установить, находятся ли внутри люди.

В процессе тушения пожара под обломками зданий были обнаружены тела двух погибших мужчин. Информация о раненых не поступала.

Локализация пожара была зафиксирована в 11:06, а полное устранение открытого горения — в 11:28.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 162 кв. м.

В настоящее время специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и установления причины возникновения пожара.

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