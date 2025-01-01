Алина Наумова В Пермском крае из-за подъёма воды в реках затопило 72 земельных участка МЧС предупреждает о весеннем половодье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сейчас в Пермском крае из-за подъёма воды в реках остаются затопленными 72 приусадебных участка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья, в Чусовом затоплено 60 приусадебных участков, а в Александровске — 12 территорий. В такой же ситуации находится и низководный мост в с. Моховое Кунгурского МО.





Двое суток подряд, 6 и 7 мая, в реках Прикамья ожидаются как подъёмы, так и спады уровня воды, а в некоторых местах они могут быть интенсивными. Кроме того, возможен выход воды на пойму.





«В реках Яйва, Чусовая и Усьва не исключена вероятность повышения уровня воды до отметок, при которых возможно возникновение опасного гидрологического явления», — подчеркнули в ведомстве.





В краевом МЧС добавили, что силы и средства РСЧС Пермского края готовы к оперативному реагированию на ЧС, связанные с весенним половодьем.





Ранее сообщалось , что в м/р Налимиха Перми река Заборная вышла из берегов, и придомовые участки залило водой, а дорога, ведущая к микрорайону, разрушена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.