Алина Наумова В Кировском районе Перми подтопило частный сектор Это произошло из-за подъёма уровня воды в реке Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Во вторник, 6 мая, в соцсетях появилась информация о подтоплении микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми. По словам очевидцев, река Заборная вышла из берегов и затопила территорию. На кадрах видно, что придомовые участки домов залило водой, а дорога, ведущая к микрорайону, разрушена. В результате на проезжей части образовался тупик, а жители оказались отрезаны от города.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, на реке произошёл кратковременный подъём уровня воды из-за размыва водопропускных систем на малом пруду. В зону затопления попало восемь приусадебных участков, жизнедеятельность населения не нарушена.

На место происшествия выехали мэр Перми Эдуард Соснин, чиновники районной администрации, специалисты городского департамента дорог и благоустройства, представители МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», городской службы спасения и МЧС.

По словам градоначальника, сейчас уровень воды снижен, а специалисты ведомств ликвидируют последствия затопления и оперативно оказывают помощь жителям микрорайона. Глава города взял ситуацию под личный контроль.

Городские власти призывают жителей прилегающих территорий быть бдительными, следить за обстановкой и соблюдать меры предосторожности. При возникновении внештатных ситуаций жители близлежащих территорий могут обратиться по тел. 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.