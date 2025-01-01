Алёна Бронникова В Перми предложили наградить почётным знаком директора Пермского ТЮЗа Проект решения внесён на рассмотрение депутатов гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проекты решений о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь» и почётной грамотой города Перми троих пермяков. Документы опубликованы на сайте городской думы.

Согласно указанным данным, знаком «За заслуги перед городом Пермь» предлагается наградить директора ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» Артёма Агеева. Награда будет вручена за «заслуги в сфере культуры, значительный личный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства в городе Перми".

Кроме того, предлагается вручить почётные грамоты заместителю генерального директора по персоналу АО «Пермский мукомольный завод» Наталии Крыловой и проректору по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Светлане Шепелевой. Наталию Крылову предлагается наградить «за значительный личный вклад в развитие пищевой промышленности в городе Перми», а Светлану Шепелеву — за «многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие системы высшего образования в городе Перми».

На апрельской пленарке гордумы Почётной грамотой Пермского края также была награждена руководитель ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская. Её отметили за вклад в подготовку квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства в регионе.

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