В Перми предложили наградить ректора института культуры Проект решения рассмотрят депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермскую городскую думу внесли проект решения о награждении ректора Пермского государственного института культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте представительного органа.

Губернатору Дмитрию Махонину предлагается внести представление о награждении Почётной грамотой Пермского края руководителя ПГИК Людмилы Дробышевой-Разумовской. Ректора отметят за «значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства в Пермском крае, многолетнюю плодотворную деятельность».

Решение вступит в силу со дня его подписания. Контроль за его исполнением будет возложен на комитет гордумы по местному самоуправлению и регламенту.

Как сообщал «Новый компаньон», в марте администрация краевого центра предложила наградить ПГИК Почётной грамотой города Перми. Отмечалось, что решение принимается в связи с внесением вузом значительного вклада в развитие системы высшего образования в сфере культуры и искусства.

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