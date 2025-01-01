Чиновницу, замдиректора НПО «Искра» и вуз наградят Почётными грамотами Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальника департамента социальной политики городской администрации Юлию Овсянникову, заместителя генерального директора Научно-производственного объединения «Искра» Сергея Бондаренко и Пермский государственный институт культуры планируют наградить Почетными грамотами города Перми. Соответствующее предложение в гордуму внёс глава краевого центра Эдуард Соснин.

Овсянникову предлагается наградить за значительный личный вклад в развитие системы органов местного самоуправления; Бондаренко — за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие ракетно-космической промышленности; а вуз — за значительный вклад в развитие системы высшего образования в сфере культуры и искусства.

Если городская дума поддержит предложение мэра, Пермскому государственному институту культуры, кроме грамоты, вручат памятный подарок, а Бондаренко и Овсянниковой выплатят единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почётной грамоте города Перми.

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