Алёна Бронникова В Перми отремонтируют флигель «Дачи Синакевича» Объект находится в аварийном состоянии Поделиться Твитнуть

Дизайн проект / ГИООКН Пермского края

В Перми запланирован капитальный ремонт флигеля, входящего в состав ансамбля «Дача А.В. Синакевича» (ул. Танцорова, 24). Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. Акт опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Документом выдано положительное заключение на проект, разработанный ООО «Союз ПС». Проектом предусмотрено проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия.

Дизайн проект / ГИООКН Пермского края

Обследование показало, что флигель находится в аварийном состоянии. Для приведения его в работоспособное состояние необходимо обновить фундаменты, стены, полы, крышу, крыльцо, пристройку и террасу. Общий облик объекта будет приведён к историческому виду. Проектом предусмотрена установка специализированных модульных административных объектов: КПП, административный модуль, котельная и санузлы, а также устройство архитектурной подсветки, размещение зоны игровой площадки, беседки, павильона «города мастеров», теплицы, сцены и пр.

Дизайн проект / ГИООКН Пермского края

«Дача Синакевича» состоит из дома и флигеля, на территории дачного посёлка 19-20 веков. Объектом охраны являются оба строения. Дом был отреставрирован ещё в 2023 году. Зимой в нём размещается «Дача Деда Мороза».

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