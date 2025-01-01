В ТИК Бардымского округа Прикамья сменился председатель Радиф Мансуров перешёл на другую работу Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

В связи с переходом на другую должность Радиф Мансуров покинул пост председателя территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального округа Пермского края, написав заявление об уходе. Мансуров занимал этот пост с 2019 года. Решение об освобождении его от должности было принято избирательной комиссией Пермского края.

На место Радифа Мансурова назначен Ильдар Исмакаев. До этого он руководил аппаратом администрации Бардымского округа.

В крайизбиркоме отметили, что Исмакаев обладает необходимым опытом, в том числе в организации и проведении выборов. Он также хорошо ориентируется в структуре и кадровом составе избирательных комиссий на территории муниципалитета. «Желаем Ильдару Рамизовичу плодотворной работы», — прокомментировали назначение в избирательной комиссии Прикамья.

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