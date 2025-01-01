В Прикамье оштрафован владелец кафе TheKebabMaster Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В ходе совместной проверки, проведённой сотрудниками Роспотребнадзора и прокуратуры, в кафе TheKebabMaster (Березники, Строгановский бульвар, 9) были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, об этом сообщает «Рифей».

В частности, установлено, что в заведении общепита отсутствуют надлежащие системы подачи холодной и горячей воды, а также водоотведения; не предусмотрено оборудование для мытья посуды, кухонного инвентаря и обработки свежих овощей; не оборудован отдельный туалет с умывальником для персонала и посетителей, не ведётся регулярная регистрация температурных показателей хранения продуктов и пр.

С целью предотвращения угрозы здоровью граждан в отношении ИП Чеботаря Я.В. был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в Березниковский городской суд для принятия решения о приостановке деятельности кафе TheKebabMaster.

В ходе судебного разбирательства было установлено частичное устранение нарушений. Однако на 21 апреля 2025 года в кафе всё ещё отсутствовало оборудование для мытья посуды и овощей, а также туалет с раковиной для мытья рук для персонала и посетителей.

Решением Березниковского городского суда от 25 апреля 2025 года ИП Чеботарь Я.В. был оштрафован на 8 тыс. руб.

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