Мэрия опубликовала программу празднования 80-летия Победы в Перми Основные торжества будут проходить два дня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В честь Дня Победы для жителей и гостей Перми подготовлен разнообразный план мероприятий. Более 160 событий охватят все районы города и будут проходить в течение двух дней, 8 и 9 мая, сообщили в администрации города.

Так, 8 мая в 12:00 у монумента «Героям фронта и тыла» состоится церемония возложения цветов и венков, а в ДК им. Солдатова пройдёт торжественное собрание общественности. Бойцы Юнармейского поста №1 будут нести Вахту памяти у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу 8 и 9 мая.

9 мая в 10:00 на Октябрьской площади пройдёт парад войск Пермского гарнизона с участием военной техники, в котором примут участие свыше 20 расчётов военнослужащих, представителей силовых структур и учебных заведений. Для зрителей будут организованы пять входных групп с металлодетекторами: две группы на ул. Екатерининской (с обеих сторон площади), одна группа у ПНИПУ (ул. Луначарского) и две группы на ул. Ленина (на пересечении с ул. Пермская). Парад будет транслироваться в прямом эфире на местных телеканалах.

Сразу после парада состоится акция «Бессмертный полк». Сбор участников «Бессмертного полка» будет организован по чётной стороне Комсомольского проспекта (от ул. Пушкина) и по ул. Революции (от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность»). Для участников акции будут работать четыре входные группы с металлодетекторами: две на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Революции и по одной на ул. Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».

На площади перед Театром-Театром с 11:00 начнётся концерт с участием пермских коллективов, в том числе академического хора «Млада» и группы «Дозор». Завершит концерт Пермский губернский оркестр с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским.

В 23:00 с правого берега Камы прогремит 10-минутный праздничный салют.

9 мая на набережной Камы выступят творческие коллективы, будут работать фотозоны и интерактивные площадки.

Во всех районах Перми пройдут концерты и тематические акции. К примеру, 9 мая с 12:00 до 15:00 на площадке у ДК им. Солдатова можно будет увидеть программу «Весна Победы», а в 14:00 в парке «Счастье есть» начнётся концерт. В 12:30 на площади перед ДК им. Кирова будет представлен патриотический спектакль «Во имя жизни на земле». В м/р Заозерье на площади перед клубом им. Златогорского с 11:00 до 14:00 пройдёт праздничное мероприятие «Чтобы помнили».

С детальной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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