В Пермском крае впервые в году воздух прогрелся до +25 градусов С 7 мая в регионе вновь ожидается похолодание Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Прикамье 5 мая зафиксировано превышение температурной отметки в +25 градусов, сообщает Telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Такая температура была зафиксирована на юго-западе региона: в Чайковском воздух прогрелся до +25,9°С, а в Осе — до +25,1°С. По словам метеорологов, причиной потепления стал циклон, движущийся в направлении Республики Коми.

В большинстве других районов Пермского края температура оставалась в пределах +15°С, местами прошли дожди.

Согласно прогнозам, 6 мая в Перми ожидается повышение температуры до +18…+20°С, а на юго-востоке региона — до +24°С. С 7 мая в регионе вновь ожидается похолодание. Устойчивого летнего тепла можно ожидать не ранее 15 мая.

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