Стало известно, какой будет погода 9 мая в Перми и крае Участникам праздника советуют брать с собой зонты Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Вторая неделя мая в Пермском крае, по прогнозам, будет дождливой и прохладной, однако ожидается, что она будет значительно теплее, чем аналогичный период прошлого года, когда наблюдались аномальные холода. Средняя температура на протяжении недели, предположительно, будет на 1 градус ниже климатической нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник, 5 мая, днём в Пермский край придёт тёплый фронт, сопровождаемый слабыми, а в южных районах — умеренными дождями. После прохождения фронта усилится ветер, а в южных районах резко потеплеет до +20…+23˚, в Перми до +18˚. На севере края существенного повышения температуры не ожидается, температура останется немногим выше +10˚. Вечером дожди продолжатся в северной части региона, возможны грозы.

Ночью во вторник в южной половине края ожидается тёплая погода (до +13˚), в северной половине будет прохладнее (+8…+10˚) и с дождями. Днём через территорию края с запада на восток пройдёт холодный фронт, который приведёт к обильным осадкам в центральных, восточных и, возможно, северных районах (до 10-15 мм). В южной части края снова будет тепло до +22˚, в Перми до +18˚, на севере края +10…+12˚. По предварительным данным, зона интенсивных дождей на этот раз пройдёт севернее Перми.

В среду, 7 мая, ночью с северо-запада в регион начнёт поступать холод, в северной половине края температура опустится до 0˚, в южной — до +5˚. Днём ожидается малооблачная безветренная погода, температура воздуха составит +11…+16˚, в Перми до +14˚.

В четверг антициклон потеряет свою силу. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 0…-2˚ на севере края до +5…+7˚ на юге. Днём в южной части края и в Перми начнутся дожди, температура поднимется лишь до +9…+14˚.

В пятницу 9 мая зона осадков переместится на север края, в Перми и в южных и центральных районах ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди. Продолжится поступление умеренно холодного воздуха, ночью ожидается +1…+6˚, днём +10…+15˚ по краю, до +14˚ в Перми. Это близко к климатической норме для 9 мая и почти на 10˚ теплее, чем в аномально холодном мае 2024 года.

10-11 мая, по предварительным данным, на севере края станет ещё немного холоднее, дневная температура ожидается не выше +5…+8˚, а осадки могут быть в виде мокрого снега. На юге края пока теплее, ночью +3..+5˚, днём +8…+13˚, при этом сохраняется вероятность дождей.

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