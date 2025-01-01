Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 35% Ведётся строительство почти 1,9 млн квадратных метров Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

За первый квартал в Пермском крае введено в эксплуатацию более 586 тыс. кв. м жилья, это на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас в стройке находится почти 1,9 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. «Это хорошие результаты», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, побывавший с рабочим визитом в Перми.

«У нас регулярно проходят штабы с губернаторами, где обсуждаем текущие вопросы регионального развития. Также стараюсь чаще приезжать в регионы, чтобы лично убедиться, как там выстроена работа. Пермский край успешно выполнил задачи предыдущих нацпроектов и уже приступил к реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обсудили, на что нужно обратить внимание, где усилить работу», — написал зампред в своём тг-канале.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин добавил, что в текущем году было завершено строительство восьми жилых зданий. Новые дома появились в Кунгуре, Нытве, Чайковском, Краснокамске, а также в Уинском муниципальном округе. Свыше 1800 граждан стали обладателями ключей от новых квартир.

В ходе визита в Пермь Марат Хуснуллин также посетил строительство нового участка набережной и посетил выставку «Мы защищаем свой родной дом» на заводе им. Шпагина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.