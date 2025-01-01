Новый участок набережной в Перми готов на 70% Работы должны быть закончены в этом году Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В краевой столице продолжается реконструкция набережной реки Камы на участке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Сейчас работы выполнены уже на 70%, а в этом году планируется завершить объект. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

«У жителей Мотовилихи появится почти 1,5 километра нового пространства для прогулок и занятий спортом. Завершено укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Уже видны будущие дорожки для прогулок, детская и спортивная площадки», — написал глава региона.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Он также сообщил, что уже ведётся проектирование участка набережной, который проходит вдоль территории заводов.

Напомним, на капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинских заводов в Перми в течение трёх лет планируется выделить 1,1 млрд руб., в том числе в 2025 году 146,8 млн руб., 675,1 млн — в 2026-м и 327,3 млн руб. — в 2027-м.

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