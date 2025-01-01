В Прикамье осудят руководителей УК за падение снега на 98-летнюю пенсионерку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Губахинском округе Прикамья следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На скамье подсудимых окажутся генеральный директор и мастер участка управляющей компании. Об этом сообщили в следкоме и прокуратуре региона.

Следствие установило, что руководители УК, специализирующейся на обслуживании многоквартирных зданий, не организовали своевременную уборку снега и льда с крыши дома в посёлке Углеуральский. В результате 31 января 2025 года снежно-ледяная масса рухнула с крыши на пожилую женщину. Падение льда нанесло 98-летней пострадавшей серьезные повреждения.

В настоящее время собрано достаточное количество доказательств, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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