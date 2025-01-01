Блогер-миллионер из Куеды Аяз Шабутдинов признал свою вину в суде Обвиняемый продолжает возмещать ущерб потерпевшим от мошенничества Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Москвы

На заседании в Пресненском суде Москвы 5 мая блогер-миллионер из Куеды Аяз Шабутдинов признал свою вину в мошенничестве.

«Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», — цитирует слова блогера РИА Новости.

На состоявшемся заседании прокурор закончила оглашать обвинительное заключение. Его зачитывали в течение двух судебных заседаний.

Напомним, в апреле адвокат блогера, Калоя Ахильгов, сообщил, что его подзащитный уже возместил ущерб 64 потерпевшим из 113. Это около 18 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», Аяза Шабутдинова из Куеды обвиняют в том, что он, действуя от имени подконтрольных ему юрлиц, среди которых было ООО «Лайк Центр», блогер и его сообщники, используя агрессивные методы маркетинга и масштабные рекламные кампании, реализовывали клиентам фиктивные образовательные программы, курсы, тренинги и вебинары. Клиентам обещали значительное улучшение результатов их предпринимательской деятельности, однако фактически это было обманом и введением в заблуждение.

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