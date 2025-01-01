Обвиняемый в мошенничестве бизнес-коуч из Прикамья рассчитался с 64 потерпевшими Аяз Шабутдинов вернул клиентам 18 млн рублей Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

В четверг, 17 апреля, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу бизнес-коуча из Пермского края Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно предварительной информации, 5 мая сторона обвинения завершит оглашение обвинительного заключения, после чего Шабутдинов сможет выразить свою позицию.

Ранее Шабутдинов признал факт своей вины и выразил готовность к полному возмещению ущерба, причинённого потерпевшим.

По словам адвоката Калоя Ахильгова, представляющего интересы Шабутдинова, бизнес-тренер уже компенсировал пострадавшим около 18 млн руб. Это заявление, как передаёт РИА Новости, было сделано представителям СМИ после заседания суда. В ходе того же судебного заседания адвокат проинформировал о том, что Шабутдинов полностью урегулировал вопросы компенсации с 64 из 113 потерпевших.

Согласно информации, распространённой через Telegram-канал московской прокуратуры, Шабутдинов организовал преступную группу и осуществлял координацию действий её участников. Он также обеспечивал размещение на контролируемом им веб-сайте ложной информации о предлагаемых образовательных программах, которые в реальности не соответствовали заявленным характеристикам.

Действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в частности ООО «Лайк Центр», сообщники, используя агрессивные методы маркетинга и масштабные рекламные кампании, реализовывали клиентам фиктивные образовательные программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая значительное улучшение результатов их предпринимательской деятельности.

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