В Пермском крае объединят два населённых пункта в Кунгурском округе Деревню Парашино присоединят к селу Плеханово Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Вадима Лысанова

В Заксобрание Прикамья поступил законопроект об объединении деревни Парашино с селом Плеханово, которые находятся в Кунгурском муниципальном округе. Об этом сообщает телеграм-канал регионального парламента.

У населённых пунктов сложилась единая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура, а территория Парашино фактически слилась с Плеханово. В связи с этим депутаты думы Кунгурского муниципального округа предложили объединить деревню и село.

В сопроводительных документах отмечается, что объединение нужно для догазификации. В этом же проекте закона предусматривается упразднение деревень Баженово и Кулачёво, которые фактически прекратили своё существование.

Напомним, в апреле в краевой парламент также поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий объединение деревень Куеда, Трегубовка и Солодовка с посёлком Куеда.





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