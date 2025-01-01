В Прикамье будут судить руководителя и мастера УК из Губахи На них завели дело после падения наледи с крыши дома на пенсионерку Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Губахе следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора и мастера участка одной из местных управляющих компаний. Его обвиняют по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили в ведомстве, руководитель и мастер участка управляющей компании по техническому обслуживанию многоквартирных домов не обеспечили своевременную очистку кровли от снега и наледи одного из домов в рабочем посёлке Углеуральский Губахинского округа. Это привело к тому, что 31 января этого года с крыши дома на 98-летнюю женщину упала снежно-ледяная масса. От падения наледи пенсионерке был причинён тяжкий вред здоровью.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в начале февраля аналогичное происшествие случилось в Кизеле, где с крыши многоквартирного дома на 49-летнюю женщину упала снежно-ледовая глыба. Инцидент случился, когда женщина выходила из подъезда. Этим происшествием заинтересовался даже глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил следователям СК по региону предоставить доклад в центральный аппарат ведомства.

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