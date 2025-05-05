Алина Наумова Тургруппа застряла под Губахой из-за заваленной снегом дороги В группе 34 человека Поделиться Твитнуть

В Губахинском округе Пермского края на ночь застряла туристическая группа из 34 человек из-за заваленной снегом дороги. Об этом рассказали 59.RU в транспортной компании, у которой заказали автобусы туристы.

На опубликованных кадрах с места видно, что на дороге находится расчищенный участок, а затем огромный сугроб, после которого начинается участок неубранной от рыхлого снега трассы. По этой причине автобусы не смогли добраться до п. Безгодово — последней точки туристического маршрута.





Руководитель транспортной компании отметил, что это популярное место для сплавов, но в этом году на дороге перестали чистить снег. Водители автобусов обратились в МЧС, но снегоход, отправленный на помощь, застрял в снегу.





Туристов должны были забрать 4 мая в 16:00, но на участке нет связи. Спустя шесть часов они позвонили водителям и сообщили, что спустились ниже по реке с целью найти сеть и попросить о помощи. В итоге они приняли решение провести ещё одну ночь в походных условиях и пройти 60 км до п. Усьва. Их забрали сегодня, 5 мая, в 15:00.





В пресс-службе МЧС Прикамья подчеркнули, что тургруппа не зарегистрировала свой маршрут, что необходимо для обеспечения безопасности самих туристов и оказания своевременной помощи.

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