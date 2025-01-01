Власти Перми выставили владельцам офисов и торговых точек на улице Спешилова счёт на 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владельцам офисных зданий и торговых точек, находящихся нелегально на земельных участках, примыкающих к ул. Спешилова в Перми, предъявлены требования об уплате 1,7 млн руб. Эта сумма — плата за фактическое использование земли, когда владельцы недвижимости используют участок, но не оформляют на него права и не платят за это.

По информации городского департамента земельных отношений, всего вдоль ул. Спешилова было обследовано 272 участка земли.

По результатам мониторинга и контрольных мероприятий на 22 участках выявлены признаки несоблюдения земельного законодательства. Среди них: использование земли без законных оснований, несанкционированный захват дополнительной территории и применение земли не по назначению. Нарушителям направлены официальные уведомления с требованием устранить нарушения.

В процессе инспекций одно нарушение было устранено оперативно: владелец оформил договор о перераспределении земли и зарегистрировал право собственности. Кроме того, обнаружены недостатки в сфере защиты прав потребителей и благоустройства. Информация передана в соответствующие органы для принятия мер.

Если начисленная оплата не будет произведена добровольно, департамент земельных отношений намерен обратиться в суд для взыскания неосновательного обогащения.

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