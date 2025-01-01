В Пермском крае на 15% выросли темпы ИЖС За первый квартал в регионе зарегистрировано более 2,6 тысячи домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае отмечается рост темпов в сфере индивидуального жилищного строительства. Согласно данным, предоставленным Управлением Росреестра по региону, в первом квартале 2025 года в Прикамье было зарегистрировано 2666 индивидуальных жилых строений, общая площадь которых составила 376 996 кв. м. Это на 15% превышает показатели АППГ.

Наибольший объём ввода ИЖС наблюдается в следующих муниципалитетах: Пермский муниципальный округ (964 дома, 122 211 кв. м), Пермь (268 домов, 55 802 кв. м), Добрянский муниципальный округ (171 дом, 23 106 кв. м), Краснокамский муниципальный округ (168 домов, 21 805 кв. м) и Чайковский городской округ (120 домов, 17 178 кв. м).

В качестве основных материалов при возведении жилых домов предпочтение отдавалось дереву, бетонным блокам и кирпичу. Наиболее популярными являются двухэтажные строения.

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает жителям региона о вступлении в силу с 1 марта 2025 года обязательной процедуры регистрации прав на частные дома. Оформление ИЖС необходимо производить сразу после окончания строительных работ. При этом важно, чтобы земельный участок, на котором расположен дом, имел чётко определённые границы.

Для установления границ участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру для межевания и согласования границ с владельцами соседних участков, а также подготовки межевого плана. С готовым межевым планом собственнику следует обратиться в Росреестр (через МФЦ, личный кабинет на сайте Росреестра или портал госуслуг) с заявлением об учёте изменений.

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