В Перми водитель автобуса №11 после замечания пенсионерки высадил всех пассажиров Инцидент случился на «Авторадио» Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми 5 мая водитель автобуса маршрута №11 неожиданно высадил всех пассажиров из салона в районе остановки «Авторадио».

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на очевидцев, водитель автобуса ехал неаккуратно и резко тормозил. Это привело к тому, что пожилая пассажирка с тростью упала. На остановке «Авторадио» она подошла к кабине водителя и сделала ему замечание, а затем водитель, немного отъехав от остановки, вдруг высадил всех пассажиров.

Многие люди начали возмущаться, отмечая, что заплатили за проезд. На это водитель якобы заявил, что «попал в ДТП», поэтому дальше никуда не поедет.

Напомним, похожий случай произошёл в Перми в середине апреля, когда шофёр автобусного маршрута №1 разругался с пассажирами и высадил их в районе остановки «Кинотеатр «Октябрь». Причиной стало то, что они ему закрывали обзор.

После инцидента в дептрансе Перми сообщили, что в новых автобусах с узкой кабиной «обзор действительно может быть ограничен, когда пассажиры находятся на передней площадке», поэтому пермяков попросили «с пониманием относиться к просьбе водителя не препятствовать обзору, если такая возможность есть», ведь «от этого зависит безопасность перевозок».

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