В дептрансе Перми начали проверку действий вспыльчивого водителя автобуса Шофёр высадил пассажиров из салона и начал с ними ругаться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте транспорта администрации Перми по факту неадекватного поведения водителя автобуса, который высадил пассажиров на улицу, будет проведена проверка. Сегодня, 15 апреля, в соцсетях распространилось видео, на котором шофёр автобусного маршрута №1 ругался с пассажирами и высадил их в районе остановки «Кинотеатр "Октябрь"» якобы из-за того, что они ему закрывали обзор.

«На основании выявленных нарушений условий контракта к перевозчику будет возможно применить штрафные санкции», — сообщили в дептрансе Перми.

В то же время в департаменте отметили, что «в автобусах с узкой кабиной обзор действительно может быть ограничен, когда пассажиры находятся на передней площадке», поэтому специалисты «просят с пониманием относиться к просьбе водителя не препятствовать обзору, если такая возможность есть: от этого зависит безопасность перевозок».

Кроме того, в ведомстве призвали «не провоцировать конфликтные ситуации и решать их в правовом поле».

«Если у пассажира есть вопросы к работе водителя — лучшим решением будет обратиться к перевозчику или в департамент транспорта. Действия сотрудника будет возможно проверить и применить к нему дисциплинарные меры», — добавили в профильном департаменте.

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