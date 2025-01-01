В День Победы в Перми запретят продажу алкоголя Ограничения будет действовать по всему региону Поделиться Твитнуть

В День Победы 9 Мая в Перми ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми со ссылкой на постановление регионального правительства от 10 октября 2011 года № 755-п. В этот день запрет будет действовать на всей территории Прикамья.

Как отмечают в мэрии, ответственность за нарушения требований повлечёт наложение административного штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 40 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Отметим, в Пермском крае практика ограничений на продажу алкогольной продукции существует уже много лет. Как правило, такие запреты власти вводят в праздничные дни.

Как ранее писал «Новый компаньон», во время последних звонков в пермских школах, который пройдёт 24 мая, также будет действовать запрет на продажу спиртосодержащей продукции.

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