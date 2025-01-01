Алёна Бронникова За год чистая прибыль собственника пермского химкомбината выросла в три раза При этом выручка ООО «Карго» составила 0 рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Фалько

Пермское ООО «Карго», которое является собственником ООО «Сода-Хлорат», опубликовало финансовый отчёт за минувший год. Согласно информации, размещённой на ресурсе БФО, выручка компании в 2024 году снизилась на 100% (в 2023 году — 34 тыс. руб.) и составила 0 руб.

Однако чистая прибыль компании значительно выросла, более чем в три раза. В 2023 году показатель составлял 438,5 млн руб., по итогам прошлого он сложился в 1,43 млрд руб. Доход от участия в других организациях составил 1,45 млрд руб.

«Карго» было зарегистрировано в 2010 году, ведёт деятельность холдинговых компаний, уставный капитал составляет 4,9 млн руб. Управляет березниковским ООО «Сода-Хлорат», которое выпускает химические соединения калия и кальция для пищевой промышленности.

В июле 2024 года АО «Росхим» завершило сделку по приобретению 100% долей компании. По информации Росхима, включение «Сода-Хлорат» в состав АО является важным стратегическим решением. Ранее «Карго» контролировалось бизнесменом Геннадием Шутиковым и Мариной Медведевой из группы РИАЛ (управляет активами депутата Заксобрания края Юрия Борисовца).

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