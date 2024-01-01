«Росхим» завершил сделку по приобретению 100% долей ООО, владеющего пермским химкомбинатом И назвал её важным стратегическим решением Поделиться Твитнуть

«Росхим» на своём официальном сайте опубликовал информацию о завершении сделки по приобретению 100% долей ООО «Карго», которое в свою очередь является собственником ООО «Сода хлорат» (Березники, Пермский край).

В Росхиме отметили, что включение ООО «Сода хлорат» в состав компании является важным стратегическим решением. Оно направлено на развитие химического сегмента страны, выпуск новых конкурентоспособных продуктов, расширение рынков сбыта и замещение импорта. «Интеграция «Соды хлората» в нефтехимический кластер Росхима с его высокотехнологичными технологиями и продуктовым портфелем позволит предложить рынку ещё более широкий спектр современных решений в направлении производства основной химии», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что все текущие контракты ООО «Сода хлорат» и обязательства, которые у предприятия есть перед клиентами, будут сохранены и выполнены в полном объёме.

«Сода-хлорат» выпускает гиброксид калия, карбоната калия, соляную кислоту и др.

Ранее сообщалось, что АО «Росхим», согласно выписке ЕГРЮЛ, с 18 июня стало единственным учредителем ООО «Карго», которое ранее контролировалось бизнесменом Геннадием Шутиковым и Мариной Медведевой из группы РИАЛ (управляет активами депутата Заксобрания края Юрия Борисовца). Сумма сделки не разглашается. Ранее эксперты называли сумму в 5 млрд руб.

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