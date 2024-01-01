Ещё один химический комбинат в Пермском крае стал собственностью «Росхима» Сумма сделки не называется Поделиться Твитнуть

АО «Росхим», которое контролирует ряд крупных предприятий химической промышленности в РФ, согласно выписке ЕГРЮЛ, с 18 июня стало единственным учредителем ООО «Карго». Это Общество управляет березниковским ООО «Сода-Хлорат», которое выпускает химические соединения калия и кальция для пищевой промышленности. Ранее «Карго» контролировалось бизнесменом Геннадием Шутиковым и Мариной Медведевой из группы РИАЛ (управляет активами депутата Заксобрания края Юрия Борисовца). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Росхим» ещё в начале года вёл переговоры о покупке «Соды-Хлорат» и пермского АО «Камтекс-Химпром». Сумма сделок оценивалась экспертами примерно в 5 млрд руб. каждая.

Известно, что «Росхим» через Башкирскую содовую компанию уже владеет в Пермском крае Березниковским содовым заводом, а также управляет губахинским АО «Метафракс Кемикалс».

ООО «Сода-Хлорат» образовано в 1999 году и сначала было частью березниковского объединения «Сода».

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