Пермячка вызвала пожарных, чтобы задержать вылет рейса За ложный вызов она оштрафована Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье за последнее время зафиксировано два случая ложных вызовов пожарной охраны. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, например, житель Гайнского муниципального округа сообщил о несуществующем пожаре, а гражданка решила задержать рейс, нажав тревожную кнопку в аэропорту Перми.

Обоих привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

В ведомстве напомнили, что каждый ложный вызов отвлекает огнеборцев от реальных происшествий. Однако, если кто-то действительно заметил дым или огонь, необходимо немедленно звонить по номерам экстренных служб: 01, 101, 112.

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