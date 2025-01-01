За неделю в Перми поймали 41 пьяного водителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 апреля по 4 мая 2025 года в Перми зафиксировано 18 аварий на дорогах, в результате которых пострадали 18 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Также один человек погиб. Об этом сообщили в пермской ГИБДД.

За прошедшую неделю инспекторы дорожной полиции выявили 1231 нарушение ПДД. В частности, обнаружен 41 водитель, управлявший транспортным средством с признаками опьянения. Семеро из них попались пьяными за рулём во второй раз.

Также выявлены 30 водителей без водительских прав, 7 случаев выезда на встречную полосу движения, 30 нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, 64 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам, 70 раз ПДД нарушили пешие участники движения.

Госавтоинспекция обращается к горожанам и гостям города с просьбой соблюдать правила, заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих на дороге.

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