На Октябрьской площади Перми прошла первая репетиция Парада Победы Впереди ещё две Поделиться Твитнуть

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы на Октябрьской площади в Перми 4 мая состоялась первая из запланированных трёх тренировок торжественного марша военнослужащих Пермского гарнизона. В ходе репетиции по площади прошли подразделения различных силовых структур, а также была продемонстрирована военная техника.

Следующие этапы подготовки к параду запланированы на среду и четверг. Напомним, 7 мая с 19.00 до 23.00 будет ограничено движение по чётной стороне Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской (с сохранением движения по улицам Петропавловской и Советской), а также от ул. Ленина до ул. Революции. Ограничения коснутся и Октябрьской площади, ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» и ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

8 мая с 10.00 до 15.00 будет временно приостановлено движение любого транспорта по ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» и по ул. Луначарского на аналогичном участке.

Подробнее об изменениях в движении автомобилей и общественного транспорта в период репетиций парада можно прочитать в публикации «Нового компаньона».

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