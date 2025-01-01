Для репетиции Парада Победы трижды перекроют движение в центре Перми Будут внесены изменения в работу общественного транспорта Поделиться Твитнуть

В связи с репетицией парада войск Пермского гарнизона 4, 7 и 8 мая будет перекрываться движение транспорта в районе Октябрьской площади Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 4 мая будет введено ограничение на движение всех видов транспорта с 10:00 до 15:00 по следующим участкам: Комсомольский проспект (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской (без прерывания движения по улицам Петропавловской и Советской); Комсомольский проспект (обе стороны) от ул. Ленина до ул. Революции; Октябрьская площадь; ул. Екатерининская от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»; ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»; ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»; ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

7 мая с 19:00 до 23:00 ограничение коснётся Комсомольского проспекта (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской (без прерывания движения по улицам Петропавловской и Советской) и участка от ул. Ленина до ул. Революции, Октябрьской площади, ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» и ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

8 мая с 10:00 до 15:00 движение будет приостановлено на ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» и на ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда».

Также с 19:00 3 мая до 15:00 9 мая стоянка автомобилей будет запрещена на Комсомольском проспекте (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской и на участке от ул. Ленина до ул. Революции. На Октябрьской площади парковка будет недоступна до 00:00 11 мая.

Работа общественного транспорта также претерпит изменения 4 мая с 10:00 до 15:00, 7 мая с 19:00 до 23:00, 8 мая с 10:00 до 15:00.

4 и 7 мая корректировки затронут автобусы, курсирующие по Комсомольскому проспекту и ул. Пушкина. Автобусные маршруты, проходящие по ул. Пушкина, будут перенаправлены на ул. Революции между улицами Куйбышева и Сибирской. Это относится к маршрутам №1, 3, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 74 и 77.

Автобусы №10, 14 и 33 будут объезжать по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут №41 будет укорочен до ул. Попова. Маршрут №50 в направлении микрорайона Парковый будет следовать по улицам Революции и Куйбышева, а в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции. Автобусы маршрута №51 будут курсировать по улицам Сибирской и Революции. Маршрут № 60 — по улицам Попова и Революции, №81 — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции в обоих направлениях.

8 мая движение будет ограничено на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского. Следовательно, изменения коснутся только маршрутов, проходящих по Комсомольскому проспекту. Автобусы по ул. Пушкина будут ходить в обычном режиме.

Со 2 по 11 мая на Октябрьской площади остановочный пункт «ПНИПУ» будет временно перенесён для установки сцены. Автобусы маршрута №41 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на Комсомольском проспекте в крайней правой полосе в направлении Комсомольской площади.

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