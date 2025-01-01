Владимир Никитин установил новый рекорд Пермского края для марафонской дистанции Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На чемпионате России, проходившем в Казани, пермский легкоатлет Владимир Никитин триумфально дебютировал на марафонской дистанции. Мастер спорта международного класса и многократный чемпион России впервые в своей спортивной карьере решился на забег в 42 км 195 м, и его дебют оказался весьма успешным. Никитин финишировал вторым, показав время 2 часа 09 минут 55 секунд, что принесло ему серебряную медаль чемпионата России.

Как отметили в Министерстве спорта Пермского края, этот результат также стал новым рекордом Пермского края для марафонской дистанции, превзойдя предыдущее достижение, установленное Музаметхаматом Назиповым в 1994 году на Пекинском марафоне (2 часа 11 минут 35 секунд).

Подготовкой спортсмена руководил Николай Суворов.

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