Синоптики прогнозируют летнее тепло в Пермском крае не раньше 15 мая Ближайшая неделя будет дождливой Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Синоптики поделились прогнозом на ближайшую неделю 5-11 мая. Как сообщает Пермский ЦГМС, устойчивого летнего тепла можно ожидать не ранее 15 мая.

«В связи с преобладанием циклонической деятельности в понедельник и вторник будет тепло, но с умеренными и сильными дождями и порывистым ветром в дневные часы до 16 м/с. Среда, 7 мая, — умеренно тепло и сухо, за исключением северо-востока, где ещё выпадут небольшие дожди», — рассказали эксперты.

Затем, в течение трёх дней до субботы, в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода с небольшими и умеренными дождями. В воскресенье, 11 мая, будет прохладно, существенных осадков в этот день не прогнозируется.

По данным сайта «Метеоролог и я», 6 мая температура воздуха ночью ожидается +6…+11°, днём +16…+21°, на севере +10…+15°, ветер западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. В среду, 7 мая, температура воздуха ночью —1…+4°, днём +10…+15°, 8 мая — ночью 0…+5°, на севере и востоке до —2°, днём +10…+15°. В пятницу, 9 мая, ночью +1…+6°, днём +10…+15°, ветер северо-западный 4-9 м/с. В выходные в ночные часы при прояснениях возможны заморозки до —3°.

Ранее стало известно, что 5 мая тёплый фронт принесёт в Прикамье повышение температуры воздуха и существенные осадки. Днём на юге воздух может прогреться до +23°, при этом ветер может усилиться до 17 м/с.

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