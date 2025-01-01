В понедельник в Прикамье ожидаются потепление и дожди В западных и центральных районах возможны грозы Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По прогнозам экспертов, в понедельник, 5 мая, тёплый фронт принесёт в Прикамье повышение температуры воздуха и существенные осадки. На юге воздух может прогреться днём до +23°. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Эксперты рассказали, что циклон, принёсший за сутки в регион до 27 мм осадков, ушёл в Зауралье. При этом погоду 4 мая определяет следующий циклон с центром над Архангельской областью, в связи с чем возможны кратковременные дожди, местами с грозами, до 5 мм осадков. В южных районах — усиление юго-западного ветра до 15-17 м/с, с юго-запада — поступление тёплого и влажного воздуха, днём столбики термометров поднимутся до +15°.

«В ночь на понедельник ожидается прояснение и заметно похолодает, по северу и востоку края до 0...+2°, в Перми до +3…+5°. Но уже днём 5 мая подойдёт тёплый фронт следующего циклона, смещающегося из Беларуси через Вологодскую область в Республику Коми. Он принесёт очередную существенную порцию дождей», — прогнозируют эксперты.

На юге температура воздуха днём поднимется до +20…+23°, выпадет 1-3 мм осадков. На севере и востоке дожди продолжатся до утра, возможно выпадение до 10-15 мм осадков. В западных и центральных районах вероятны грозы.

Как писал «Новый компаньон», в мае ожидается избыток осадков и неустойчивая погода с чередованием периодов похолодания и потепления.

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