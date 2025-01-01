Синоптики рассказали, каким ожидается май в Пермском крае Осадков выпадет больше обычного Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Последние годы май в Пермском крае характеризовались значительными колебаниями температуры. Если 2021 и 2023 годы отличались нетипично жаркой погодой, то 2024 год стал самым холодным за последние полвека. Относительно нормальным по температурным показателям был май 2020 года. По предварительным оценкам, май 2025 года может иметь схожие черты с маем пятилетней давности. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Прогнозы Северо-Евразийского климатического центра говорят о том, что в Пермском крае температура превысит норму на 2-3˚, в то время как американская модель CFS/NCEP предсказывает значения, близкие к средним. Оба источника сходятся во мнении, что осадков выпадет больше обычного, особенно в первой половине месяца.

Во второй декаде мая в Пермском крае также вероятен избыток осадков и неустойчивая погода с чередованием периодов похолодания и потепления.

Прогнозы на третью декаду носят предварительный характер. Согласно им, можно ожидать снижения циклонической активности и уменьшения количества осадков по сравнению с нормой, по данным CFS/NCEP. Температура воздуха, по предварительным оценкам, будет на 1-2˚ выше обычных значений.

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