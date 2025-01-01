Вылет самолёта из Перми в Когалым задерживается почти на 15 часов Также задерживается вылет в Тюмень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта из пермского аэропорта Большое Савино в Когалым задерживается почти на 15 часов. Такие данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации, самолёт авиакомпании «ЮТэйр», рейс ЮТ 203, по расписанию должен был вылететь из Перми 4 мая в 14:50, но отправление переносится на 05:30 5 мая.

Кроме этого, незначительно задерживается вылет рейса ЮТ 160 в Тюмень (тоже «ЮТэйр»). Его перенесли с 23:10 4 мая на 00:30 5 мая.

Также в онлайн-табло указано, что задерживается прилёт ЮТ 204 по маршруту Когалым—Пермь. По расписанию судно должно вылететь в Пермь в 22:20 по местному времени, однако расчётное время указано в 23:50.

На прошлой неделе самолёт, вылетевший из Перми в Когалым (рейс ЮТ 203) сел на запасном аэродроме в Сургуте. Причиной стал отказ противообледенительной системы.

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