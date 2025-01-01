Четвёртый этап строительства выезда из ОЭЗ «Осенцы» в Прикамье оценили в полмиллиарда Работы завершат в ноябре Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

УАДиТ Пермского края ищет подрядчика на выполнение четвёртого этапа работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Осенцы». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идёт о реконструкции газопроводов, промысловых нефтепроводов и сопутствующих коммуникаций. Работы должны начаться 26 мая, а закончиться 10 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 491,7 млн руб. Заявки принимаются до 12 мая. Дата подведения итогов определения подрядчика — 15 мая.

На реализацию работ в рамках третьего этапа проекта краевые власти заключили контракт с уфимским АО «Уралмостострой». До 8 декабря компания за 271,9 млн руб. выполнит реконструкцию существующей дороги от д. Козыбаево Пермского муниципального округа до дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург.

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