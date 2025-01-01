В Прикамье пожарные спасли троих человек из горящего дома Один человек в результате происшествия погиб Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На третьем этаже жилого дома в Красновишерске 3 мая произошёл пожар. Как сообщили в МЧС Прикамья, из горящего здания пожарным удалось спасти троих человек.

«В Красновишерске загорелись мебель и личные вещи в квартире на третьем этаже жилого дома. Пожарные при помощи спасустройств вывели двух мужчин и женщину на свежий воздух. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания составила 32 кв. м. К ликвидации огня привлекались 16 пожарных и четыре единицы техники МЧС России. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ночью 3 мая произошёл пожар в жилом доме на территории Кизела. Пламя охватило здание целиком и хозяйственные постройки. В результате возгорания пострадал один человек, получив травмы.

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