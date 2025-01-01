В Кизеле Пермского края загорелся жилой дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кизеловском муниципальном округе Пермского каря зафиксировано возгорание, на вызов отреагировали оперативные группы Главного управления МЧС.

Информация о пожаре по ул. Шахтёрская в городе Кизел поступила в экстренные службы 3 мая в 03:26. На место происшествия незамедлительно были отправлены 4 единицы специальной техники и бригада из 12 спасателей.

По прибытии первого расчёта было установлено, что пламя охватило жилой дом и хозяйственные постройки целиком. До прибытия пожарных расчётов из горящего здания эвакуировался один человек.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 84 кв. метра. В результате пожара пострадал один человек, получив травмы.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара, ведётся расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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