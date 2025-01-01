Глава СКР ждёт доклад об оставшейся без жилья многодетной семье в Пермском крае Проводится проверка по факту нарушения жилищных прав Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральном аппарате СК России ждут доклад о результатах процессуальной проверки по обращению жительницы р.п. Уральский в Пермском крае о нарушении жилищных прав многодетной семьи. Как сообщает официальный канал связи с СКР, многоквартирный дом, где проживала семья обратившейся, был частично уничтожен в результате пожара ещё в 2017 году.

После происшествия здание признали непригодным для проживания. Власти в 2024 году обещали семье, в которой воспитывается трое детей, предоставить субсидию на покупку недвижимости. По словам заявительницы, денежные средства до сих пор не перечислены. Женщине приходится за свой счёт арендовать частный дом, что для неё финансово затруднительно.

Краевой следственный комитет организовал проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах этой проверки.

В апреле стало известно, что семья из Прикамья на протяжении 12 лет добивалась улучшения жилищных условий. Жилищный сертификат, на который была приобретена трёхкомнатная квартира, был предоставлен только после обращения семьи к главе СКР.

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