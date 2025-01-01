Многодетная семья из Прикамья получила квартиру только после вмешательства главы СК Жильцы аварийного дома добивались этого 12 лет Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Семья из Пермского края на протяжении 12 лет добивалась улучшения жилищных условий. Несмотря на участие в целевой программе и положительное решение суда, семья, воспитывающая троих детей, включая ребёнка с инвалидностью, продолжала проживать в непригодном для жизни доме. Ситуация кардинально изменилась после обращения в Следственный комитет России через официальную страницу Информационного центра ВКонтакте. Глава СК России Александр Бастрыкин лично взял под контроль рассмотрение данного дела. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Благодаря быстрому реагированию регионального управления Следственного комитета, семье был предоставлен жилищный сертификат, позволивший приобрести трёхкомнатную квартиру.

Жители Прикамья выразили благодарность председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и сотрудникам ведомства за проявленное внимание и решение жилищного вопроса.

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