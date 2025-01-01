Многодетная семья из Прикамья получила квартиру только после вмешательства главы СК
Жильцы аварийного дома добивались этого 12 лет
Семья из Пермского края на протяжении 12 лет добивалась улучшения жилищных условий. Несмотря на участие в целевой программе и положительное решение суда, семья, воспитывающая троих детей, включая ребёнка с инвалидностью, продолжала проживать в непригодном для жизни доме. Ситуация кардинально изменилась после обращения в Следственный комитет России через официальную страницу Информационного центра ВКонтакте. Глава СК России Александр Бастрыкин лично взял под контроль рассмотрение данного дела. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
Благодаря быстрому реагированию регионального управления Следственного комитета, семье был предоставлен жилищный сертификат, позволивший приобрести трёхкомнатную квартиру.
Жители Прикамья выразили благодарность председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и сотрудникам ведомства за проявленное внимание и решение жилищного вопроса.
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