На Восточном обходе в Перми пешеход погиб под колёсами автомобиля ДТП произошло поздним вечером 3 мая Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео из telegram-канала "Госавтоинспекция Пермского края"

Вечером 3 мая в Орджоникидзевском районе Перми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, погибший двигался по проезжей части попутно движению транспорта.

«Около 23:00 по автодороге Восточный обход Перми со стороны ул. Лядовской двигался грузовой автомобиль «Вольво» под управлением мужчины 1959 г.р. На 2-м км дороги водитель допустил наезд на пешехода 1988 г.р.», — сообщили в ведомстве.

Пешеход скончался на месте аварии. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.

Пермякам напоминают, что проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, свою видимость для автомобилистов пешеходы должны обеспечивать световозвращателями.

Утром 4 мая в Прикамье также произошло ДТП с туристическим автобусом. Жертв удалось избежать. Следком возбудил уголовное дело.

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