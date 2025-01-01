Зарплаты таксистов в Пермском крае выросли на 59% Средняя предлагаемая зарплата достигла 95 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минувшей зимой в Пермском крае самый высокий рост уровня зарплат был зафиксирован у таксистов. Как сообщили изданию «Пятница» в пресс-службе «Авито Работа», средняя предлагаемая зарплата водителей такси выросла на 59%, достигнув 95,1 тыс. руб.

Также лидерами по росту зарплат стали сферы строительства промышленных и инфраструктурных объектов и грузоперевозок и логистики. Работники строительства промышленных и инфраструктурных объектов стали зарабатывать на 49% больше, из зарплаты в среднем выросли до 95,5 тыс. руб. Зарплаты работников направления «Доставка, грузоперевозки и логистика» выросли на 26%, до 96,3 тыс. руб.

Кроме того, заметный рост зарплат показали сферы «Транспортное машиностроение» (+28%), «Строительство жилых и коммерческих объектов» (+21%), «Управление транспортной инфраструктурой» (+19%) и «Тяжёлое машиностроение» (+15%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в апреле самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Прикамье стали менеджеры по продаже, водители, токари и фрезеровщики, а также сварщики. Топ самых высокооплачиваемых предложений о работе возглавила вакансия «менеджер по продажам транспортных услуг» с предлагаемой зарплатой до 250 тыс. руб. в месяц.

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